Алкоголь навсегда уйдёт из вашей жизни: назван лучший способ бросить

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Ученые обнаружили новый способ борьбы с алкогольной зависимостью

1:09
Наука

Ученые выявили наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя среди людей — социальную рекламу, освещающую связь между употреблением алкоголя и раком.

Ученые обнаружили новый способ борьбы с алкогольной зависимостью
Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

В рамках исследования проводились опросы, где участникам показывали ролики о вреде алкоголя. Самым успешным оказался ролик, который не только подчеркивал связь с раком, но и предлагал вести подсчет выпитых порций. Это привело к фактическому отказу от вредной привычки в течение шести недель.

Специалисты отмечают, что сочетание информации и конкретных действий, таких как подсчет выпитого, способствует сокращению потребления алкоголя.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что повышение осведомленности о рисках связанных с употреблением алкоголя может снизить процент преждевременных смертей. В мире используются различные методы борьбы с алкогольным потреблением, включая ограничения в мусульманских странах, сообщает Addictive Behaviors.

Однако, в конечном итоге, выбор индивида остается ключевым фактором, и поэтому эффективной считается информационная агитация с конкретными рекомендациями по прекращению употребления алкоголя.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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