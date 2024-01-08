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Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?

1:57
Наука

Биохимик и нейрофизиолог Елена Белова исследует особенности и пределы емкости человеческой памяти. Различия в возможностях памяти у людей зависят в значительной степени от генетики, при этом до 70% ресурсов памяти связаны с наследственностью.

Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Возможности улучшить память ограничены генетикой, но существуют методы тренировки, такие как мнемонические техники и упорные тренировки, которые могут привести к удивительным результатам.

Соревнования по запоминанию информации стали распространенными в конце XX века, и участники чемпионатов ежегодно улучшают рекорды. Как и во многих молодых видах спорта, участники таких событий постоянно улучшают рекорды: победители смогли запомнить за 15 минут 1168 цифр, 809 абстрактных изображений и 335 случайных слов. Рекорд по количеству знаков числа π, запомненных человеком, на данный момент принадлежит японцу Акире Харагучи: он запомнил 111 700 знаков, сообщает "Вокруг Света".

Люди с феноменальной памятью, такие как саванты, способны запоминать огромные объемы информации и воспроизводить их даже спустя продолжительное время.

Одним из известных савантов был Ким Пик, который мог воспроизводить содержание тысяч книг, несмотря на свои нарушения координации и ограничения в самообслуживании. Люди с феноменальной памятью, не страдающие расстройствами аутистического спектра, встречаются редко, и они могут испытывать неудобства от постоянных "флешбэков" и трудности в анализе информации.

Феноменальная память, хотя и впечатляюща в своей емкости, может осложнять жизнь, так как люди с этим даром могут столкнуться с трудностями в анализе, обобщении и принятии решений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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