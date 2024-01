К 2026 году ученые планируют создать устойчивое "искусственное солнце"

Your browser does not support the audio element.

Ученые совершили значительный прогресс в разработке устойчивого ядерного синтеза, модернизации в корейский "искусственный солнце" (KSTAR), способное выдерживать температуру в шесть раз выше, чем в центре Солнца.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0