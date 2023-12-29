Названа причина пробуждения до звонка будильника

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Наш организм функционирует подобно встроенному будильнику, пробуждая нас за несколько минут до установленного времени подъема.

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Этот феномен объясняется действием циркадных ритмов, регулируемых супрахиазмотическим ядром гипоталамуса в мозге. Циркадные ритмы, присущие всем живым существам, контролируют биологические процессы, такие как выработка гормонов, и часто синхронизированы с сменой дня и ночи.

Белок PER1 играет ключевую роль в цикле "спать-бодрствовать". Падение его уровня в организме во время сна сопровождается замедлением сердцебиения, понижением давления и температуры. После пробуждения уровень PER1 повышается, стимулируя бодрствование и активизацию биологических процессов, сообщает MyDiscoveries.

Чрезмерное использование будильника может вызывать стресс для организма, поэтому он начинает адаптироваться к установленному времени пробуждения, подстраивая циркадные ритмы под звук будильника. В результате мы можем просыпаться за несколько минут до его срабатывания, ощущая себя бодрыми и легкими, благодаря постепенному увеличению сердечного ритма, давления и гормонов еще во время сна.