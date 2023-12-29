Названа причина пробуждения до звонка будильника

Наш организм функционирует подобно встроенному будильнику, пробуждая нас за несколько минут до установленного времени подъема.
Этот феномен объясняется действием циркадных ритмов, регулируемых супрахиазмотическим ядром гипоталамуса в мозге. Циркадные ритмы, присущие всем живым существам, контролируют биологические процессы, такие как выработка гормонов, и часто синхронизированы с сменой дня и ночи.
Белок PER1 играет ключевую роль в цикле "спать-бодрствовать". Падение его уровня в организме во время сна сопровождается замедлением сердцебиения, понижением давления и температуры. После пробуждения уровень PER1 повышается, стимулируя бодрствование и активизацию биологических процессов, сообщает MyDiscoveries.
Чрезмерное использование будильника может вызывать стресс для организма, поэтому он начинает адаптироваться к установленному времени пробуждения, подстраивая циркадные ритмы под звук будильника. В результате мы можем просыпаться за несколько минут до его срабатывания, ощущая себя бодрыми и легкими, благодаря постепенному увеличению сердечного ритма, давления и гормонов еще во время сна.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.