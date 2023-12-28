Развеян миф о складывании бумаги

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Существует распространенный миф о том, что лист бумаги нельзя сложить более семи раз. Однако это утверждение оказывается ложным, так как нет фундаментальных законов физики, запрещающих многократное складывание бумаги.

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При каждом складывании толщина листа удваивается, что приводит к впечатляющему росту толщины после нескольких изгибов. Например, после 42 складываний толщина стопки бумаги превышает расстояние от Земли до Луны, сообщает EDUCON.BY.

Тем не менее, практическая реализация таких экспериментов сталкивается с ограниченностью ресурсов, так как быстро исчерпывается количество бумаги, а техническая возможность изгибать столь толстые стопки остается проблематичной. Эксперименты в рамках телепередачи "Разрушители Легенд" показали, что лист бумаги удалось сложить 11 раз, что противоречит мифу о семи складываниях.

Если отказаться от условия перпендикулярности при складывании, мировой рекорд по числу складываний бумаги установлен на уровне 12 раз, он был достигнут группой американских школьников, использующих длинный рулон тонкой и гибкой фольги. Однако даже при этом подходе сохраняются трудности с увеличением толщины стопки и необходимостью обеспечения достаточного количества материала и технических ресурсов для изгиба таких объектов.