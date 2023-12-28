Существует распространенный миф о том, что лист бумаги нельзя сложить более семи раз. Однако это утверждение оказывается ложным, так как нет фундаментальных законов физики, запрещающих многократное складывание бумаги.
При каждом складывании толщина листа удваивается, что приводит к впечатляющему росту толщины после нескольких изгибов. Например, после 42 складываний толщина стопки бумаги превышает расстояние от Земли до Луны, сообщает EDUCON.BY.
Тем не менее, практическая реализация таких экспериментов сталкивается с ограниченностью ресурсов, так как быстро исчерпывается количество бумаги, а техническая возможность изгибать столь толстые стопки остается проблематичной. Эксперименты в рамках телепередачи "Разрушители Легенд" показали, что лист бумаги удалось сложить 11 раз, что противоречит мифу о семи складываниях.
Если отказаться от условия перпендикулярности при складывании, мировой рекорд по числу складываний бумаги установлен на уровне 12 раз, он был достигнут группой американских школьников, использующих длинный рулон тонкой и гибкой фольги. Однако даже при этом подходе сохраняются трудности с увеличением толщины стопки и необходимостью обеспечения достаточного количества материала и технических ресурсов для изгиба таких объектов.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.