Учёные доказали, что части человеческого организма стареют неравномерно

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Учёные Стэнфордского университета выяснили, что части человеческого организма стареют неравномерно. Согласно исследованию стало известно, что ускоренное старение одного из органов повышает риск преждевременной смерти.

Фото: David Davies/PA

Для проведения исследования была разработана методика, при помощи которой можно по уровню белков в плазме крови определить биологический возраст отдельных частей организма и, таким образом, оценить угрозы для здоровья всего организма. Развитие возрастных заболеваний зависит от темпов индивидуального старения человека. Именно поэтому важно было отыскать биомаркеры, служащие критериями биологического возраста.

Однако в ходе изучения генома человека учёные так и не обнаружили ни одного гена, который был бы напрямую связан с продолжительностью жизни. Так что было выдвинуто предположение, что критическую роль играет число накопленных в ДНК мутаций, со временем нарушающих нормальное функционирование клеток, что приводит к гибели.

Но и этот подход себя не оправдал. Как выяснилось, число мутаций не коррелирует с общим старением организма.

Согласно результатам других методов оценки старения, которые включали в себя анализ эпигенетических меток на генах и дальнейшее изучение взаимодействия белков с ДНК, показатель здоровья большой группы людей показал, что функционирование различных систем в организме, таких как почки, мозг, печень, сердце, обмен веществ, иммунитет, кости и мышцы, друг на друга влияние не оказывают. Вероятно, реальный возраст человека отражает возраст самого старого органа.

Так, каждый пятый человек старше 50 лет имеет один орган, который стареет быстрее остальных. В итоге это увеличивает риск смерти в следующие 15 лет на 20-50%.

Причём, часто данная ситуация наблюдается в сердечно-сосудистой системе, в результате чего повышается риск возникновения инфаркта.