Российские ученые обнаружили астрономическую карту Древнего мира

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Российского государственного гуманитарного университета завершили научную работу в Гватемале, раскрыв тайну загадочных рисунков в Ла-Каса-де-лас-Голондринас.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Они использовали специальный метод обработки фотографий, переработав 14 тысяч снимков, и обнаружили ранее незамеченные изображения на скале. Этот памятник наскального искусства является крупнейшим не только в Гватемале, но и во всей Латинской Америке, сообщает aif.ru.

Руководитель Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова РГГУ, доктор исторических наук Галина Ершова сообщила, что на скале обнаружена самая точная в древнем мире астрономическая карта. Карта включает в себя оба полюса мира, что ранее не встречалось в древних изображениях. Исследователи установили, что карта возникла 7-8 тысяч лет назад, в 5-6 тысячелетии до нашей эры.

Галина Ершова пояснила, что отсутствие изображений Южного полюса на древних картах объясняется тем, что его не было видно из северного полушария, где располагались древние цивилизации. Однако находка в Гватемале на 14,5° северной широты стала уникальной, позволив древним жителям этого региона отобразить Южный полюс на своей наскальной карте.