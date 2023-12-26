Ученые открыли новый метод получения стволовых клеток из мочи собак

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Осаки разработали инновационный метод получения стволовых клеток собак из мочи, который в 120 раз эффективнее традиционных подходов. Опубликованное в журнале Stem Cell Reports исследование предлагает перспективный подход к созданию терапии для ряда неизлечимых заболеваний у собак и кошек.

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Перепрограммирование соматических клеток собак в стволовые клетки обычными методами сталкивалось с трудностями, особенно в связи с рисками иммунных реакций при использовании клеток других видов. Новый метод, предложенный учеными, решает эту проблему, выявив шесть генов, способных значительно увеличить выход стволовых клеток из клеток соединительной ткани, извлеченных из мочи. Этот подход оказывается не только эффективным, но и простым, безболезненным, и, кроме того, обеспечивает получение стволовых клеток без использования фидерных клеток, что ранее считалось невозможным, сообщает "Газета.Ru".

Автор исследования профессор Синго Хатоя выразил надежду на то, что его работа послужит основой для будущих исследований в области дифференцировки собачьих стволовых клеток и их применения в лечении различных заболеваний у собак.