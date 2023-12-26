Биполярное расстройство можно обнаружить с помощью анализа крови

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Новый метод объединяет онлайн-психиатрическую оценку с анализом крови для выявления биполярного расстройства, часто неправильно диагностируемого как большое депрессивное расстройство. Ученые из Университета Кембриджа разработали улучшенную диагностику, основанную на простом анализе крови для обнаружения биомаркеров, связанных с биполярным расстройством.

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Используя комбинацию онлайн-психиатрической оценки и анализа крови, они успешно диагностировали пациентов с биполярным расстройством, у которых часто ошибочно устанавливался диагноз большого депрессивного расстройства.

Исследователи утверждают, что анализ крови может самостоятельно выявить до 30% случаев биполярного расстройства, но он проявляет более высокую эффективность в сочетании с онлайн-оценкой психического здоровья.

Введение биомаркеров в диагностику помогает врачам различать два расстройства, имеющих схожие симптомы, но требующих различного фармакологического лечения.

Хотя анализ крови пока лишь подтверждает концепцию, исследователи считают, что он может стать эффективным дополнением к существующему психиатрическому диагнозу, а также способствовать пониманию биологических причин психических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Биполярное расстройство затрагивает примерно 1% населения, что составляет около 80 миллионов человек по всему миру. Однако у почти 40% пациентов неверно устанавливается диагноз большого депрессивного расстройства.

"Люди с биполярным расстройством переживают периоды депрессии и мании. Однако часто они обращаются к врачу только в периоды депрессии, что может привести к ошибочной диагностике как большого депрессивного расстройства", — отмечает автор исследования и член факультета химической инженерии и биотехнологии Кембриджа Якуб Томасик.

Профессор Сабина Бан, руководившая исследованием, добавляет:

"Для врача период депрессии у пациента с биполярным расстройством может выглядеть похожим на большое депрессивное расстройство. Однако лечение этих состояний должно быть различным: назначение антидепрессантов без стабилизаторов настроения для человека с биполярным расстройством может вызвать маниакальный эпизод".

Полное психиатрическое обследование остается наиболее эффективным методом получения точного диагноза биполярного расстройства, но долгое ожидание результатов их усложняет, требуя времени.