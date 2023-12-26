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Биполярное расстройство можно обнаружить с помощью анализа крови

2:36
Наука

Новый метод объединяет онлайн-психиатрическую оценку с анализом крови для выявления биполярного расстройства, часто неправильно диагностируемого как большое депрессивное расстройство. Ученые из Университета Кембриджа разработали улучшенную диагностику, основанную на простом анализе крови для обнаружения биомаркеров, связанных с биполярным расстройством.

Биполярное расстройство можно обнаружить с помощью анализа крови
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Используя комбинацию онлайн-психиатрической оценки и анализа крови, они успешно диагностировали пациентов с биполярным расстройством, у которых часто ошибочно устанавливался диагноз большого депрессивного расстройства.

Исследователи утверждают, что анализ крови может самостоятельно выявить до 30% случаев биполярного расстройства, но он проявляет более высокую эффективность в сочетании с онлайн-оценкой психического здоровья.

Введение биомаркеров в диагностику помогает врачам различать два расстройства, имеющих схожие симптомы, но требующих различного фармакологического лечения.

Хотя анализ крови пока лишь подтверждает концепцию, исследователи считают, что он может стать эффективным дополнением к существующему психиатрическому диагнозу, а также способствовать пониманию биологических причин психических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Биполярное расстройство затрагивает примерно 1% населения, что составляет около 80 миллионов человек по всему миру. Однако у почти 40% пациентов неверно устанавливается диагноз большого депрессивного расстройства.

"Люди с биполярным расстройством переживают периоды депрессии и мании. Однако часто они обращаются к врачу только в периоды депрессии, что может привести к ошибочной диагностике как большого депрессивного расстройства", — отмечает автор исследования и член факультета химической инженерии и биотехнологии Кембриджа Якуб Томасик.

Профессор Сабина Бан, руководившая исследованием, добавляет:

"Для врача период депрессии у пациента с биполярным расстройством может выглядеть похожим на большое депрессивное расстройство. Однако лечение этих состояний должно быть различным: назначение антидепрессантов без стабилизаторов настроения для человека с биполярным расстройством может вызвать маниакальный эпизод".

Полное психиатрическое обследование остается наиболее эффективным методом получения точного диагноза биполярного расстройства, но долгое ожидание результатов их усложняет, требуя времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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