Биполярное расстройство можно обнаружить с помощью анализа крови

Новый метод объединяет онлайн-психиатрическую оценку с анализом крови для выявления биполярного расстройства, часто неправильно диагностируемого как большое депрессивное расстройство. Ученые из Университета Кембриджа разработали улучшенную диагностику, основанную на простом анализе крови для обнаружения биомаркеров, связанных с биполярным расстройством.
Используя комбинацию онлайн-психиатрической оценки и анализа крови, они успешно диагностировали пациентов с биполярным расстройством, у которых часто ошибочно устанавливался диагноз большого депрессивного расстройства.
Исследователи утверждают, что анализ крови может самостоятельно выявить до 30% случаев биполярного расстройства, но он проявляет более высокую эффективность в сочетании с онлайн-оценкой психического здоровья.
Введение биомаркеров в диагностику помогает врачам различать два расстройства, имеющих схожие симптомы, но требующих различного фармакологического лечения.
Хотя анализ крови пока лишь подтверждает концепцию, исследователи считают, что он может стать эффективным дополнением к существующему психиатрическому диагнозу, а также способствовать пониманию биологических причин психических заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.
Биполярное расстройство затрагивает примерно 1% населения, что составляет около 80 миллионов человек по всему миру. Однако у почти 40% пациентов неверно устанавливается диагноз большого депрессивного расстройства.
"Люди с биполярным расстройством переживают периоды депрессии и мании. Однако часто они обращаются к врачу только в периоды депрессии, что может привести к ошибочной диагностике как большого депрессивного расстройства", — отмечает автор исследования и член факультета химической инженерии и биотехнологии Кембриджа Якуб Томасик.
Профессор Сабина Бан, руководившая исследованием, добавляет:
"Для врача период депрессии у пациента с биполярным расстройством может выглядеть похожим на большое депрессивное расстройство. Однако лечение этих состояний должно быть различным: назначение антидепрессантов без стабилизаторов настроения для человека с биполярным расстройством может вызвать маниакальный эпизод".
Полное психиатрическое обследование остается наиболее эффективным методом получения точного диагноза биполярного расстройства, но долгое ожидание результатов их усложняет, требуя времени.
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