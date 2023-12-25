Названы главные исторические открытия в 2023 году

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2023 год был богат на открытия в области истории, раскрыв тайны древности и пересматривая представления о прошлом. CNN поделился ключевыми открытиями этого года, сообщает Planet Today:

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Личность доисторического вождя:

В 2008 году в испанской Севилье обнаружен скелет возрастом 5000 лет с драгоценными артефактами.

Переоценена половая принадлежность: изначально считалось, что останки принадлежат юноши, но анализ зубной эмали выявил, что это женщина.

Секрет римского бетона:

Римский бетон оказался особенно прочным благодаря известковым "крошкам".

Эти вкрапления делают строения, такие как Пантеон в Риме, устойчивыми к разрушениям даже при землетрясениях.

Внешность "Ледяного человека Эци":

Мумифицированное тело Эци, найденное в итальянских Альпах, оказалось темнокожим, темноглазым и лысым.

Возраст находки — 5300 лет.

Найдена владелица кулона возрастом 20 000 лет:

Археологи извлекли древнюю ДНК из кулона, вырезанного из кости оленя в Денисовой пещере Сибири.

Хозяйкой оказалась женщина, принадлежащая к этносу древних северных евразийцев.

Расшифровка поврежденного свитка ИИ:

Студент Университета Небраски Люк Фарритор с использованием искусственного интеллекта расшифровал древнегреческое слово на поврежденном свитке из Геркуланума.

Из чего изготавливали мумии:

Эксперты выявили вещества, используемые древними египтянами для мумификации, на фрагментах горшков из мастерской по бальзамированию.

Бетховен: не все тайны раскрыты:

Исследования ДНК волос Людвига ван Бетховена не привели к точному диагнозу его болезней, но исключили несколько гипотез, включая целиакию.

Эти открытия проливают свет на различные аспекты древности, расширяя наше понимание истории человечества.