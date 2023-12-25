Состояние зрачков во время физических упражнений может служить индикатором улучшения когнитивных способностей и настроения, установили ученые из Университета Цукубы (Япония). Результаты исследования были опубликованы в журнале NeuroImage.
Физические упражнения, даже при низкой интенсивности, способны повысить настроение и улучшить когнитивные функции. Тем не менее, точные нейронаучные механизмы, ответственные за улучшение исполнительной функции в результате физической активности, остаются недостаточно изученными.
Одним из методов является анализ реакции зрачков, которые могут отражать глубокую нервную активность.
В рамках исследования авторы отслеживали диаметр зрачков у 24 участников в течение 10 минут легких упражнений. Затем участников просили решить когнитивную задачу, в процессе которой ученые использовали нейровизуализацию для отслеживания активности мозга.
Физическая активность способствовала более эффективному решению когнитивной задачи, что коррелировало с увеличенной активностью левой дорсолатеральной префронтальной коры мозга, ответственной за исполнительные функции.
Более того, чем сильнее расширялись зрачки во время легких упражнений, тем более выраженный когнитивный эффект наблюдался у участников.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.