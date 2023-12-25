Ученые нашли новый способ оценки когнитивных способностей человека

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Состояние зрачков во время физических упражнений может служить индикатором улучшения когнитивных способностей и настроения, установили ученые из Университета Цукубы (Япония). Результаты исследования были опубликованы в журнале NeuroImage.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Физические упражнения, даже при низкой интенсивности, способны повысить настроение и улучшить когнитивные функции. Тем не менее, точные нейронаучные механизмы, ответственные за улучшение исполнительной функции в результате физической активности, остаются недостаточно изученными.

Одним из методов является анализ реакции зрачков, которые могут отражать глубокую нервную активность.

В рамках исследования авторы отслеживали диаметр зрачков у 24 участников в течение 10 минут легких упражнений. Затем участников просили решить когнитивную задачу, в процессе которой ученые использовали нейровизуализацию для отслеживания активности мозга.

Физическая активность способствовала более эффективному решению когнитивной задачи, что коррелировало с увеличенной активностью левой дорсолатеральной префронтальной коры мозга, ответственной за исполнительные функции.

Более того, чем сильнее расширялись зрачки во время легких упражнений, тем более выраженный когнитивный эффект наблюдался у участников.