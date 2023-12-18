Найдена связь между детскими талантами и группой крови родителей

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Будущие способности ребенка в значительной степени зависят от генетики родителей. Определение области, в которой наследник сможет проявить себя легче всего, может быть облегчено определением группы крови старших членов семьи, которую унаследовал ребенок, сообщает Planet Today.

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Группа крови оказывает влияние на способность ребенка воспринимать и запоминать информацию. Она также влияет на другие аспекты работы мозга и на развитие личностных талантов.

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что наиболее талантливые дети чаще всего рождаются в семьях, где у родителей первая группа крови. Статистика показывает, что из таких семей часто вырастают творческие личности или успешные представители науки.

Дети с второй группой крови обычно обладают выраженной склонностью к критическому мышлению, что часто приводит к развитию в них инженерных или программистских навыков. Однако существует некоторое ограничение: они не терпят чрезмерной опеки.

Если ребенок унаследовал третью группу крови от одного из родителей, его развитие может быть непростым. Хотя у них может быть много талантов, они могут быть менее организованными, часто подверженными влиянию мнения окружающих и склонными к обидам. Им потребуется поддержка, чтобы не оставлять свои важные дела наполовину.

Родители с четвертой группой крови часто занимаются активными видами спорта, и они передают этот интерес своим детям. Заметные результаты, как правило, не заставляют себя долго ждать.