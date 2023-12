Your browser does not support the audio element.

Американский миллиардер и основатель SpaceX, Илон Маск, заявил, что нет убедительных доказательств существования пришельцев и признал, что, возможно, человечество является единственным видом с осознанием в нашем секторе Млечного Пути.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.