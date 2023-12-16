Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский миллиардер и основатель SpaceX, Илон Маск, заявил, что нет убедительных доказательств существования пришельцев и признал, что, возможно, человечество является единственным видом с осознанием в нашем секторе Млечного Пути.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Итальянский физик Энрико Ферми задавал глубокие вопросы, включая тот, который звучал как "Где же инопланетяне?". Одним из возможных ответов на этот вопрос может быть утверждение, что сознание является редким явлением. Лично я не сталкивался с убедительными доказательствами существования инопланетных форм жизни. Возможно, в нашей части Галактики мы единственные существа, обладающие сознанием. Сознание — это как маленькая свеча, и нам следует предпринять все возможные меры, чтобы не допустить ее погашения", — отметил он в ходе публичного мероприятия в Риме.

Маск также подчеркнул, что человечество должно стать "особым видом", если нашей планете ничего не угрожает. "Если нам дорога жизнь, то мы должны стремиться к звездам", — добавил предприниматель.