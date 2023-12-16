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Neurology: Ученые нашли фактор, увеличивающий риск деменции на 53%

2:38
Наука

Согласно свежему исследованию, опубликованному в онлайн-издании журнала Neurology, люди с крайне неустойчивым режимом сна подвержены более высокому риску развития деменции по сравнению с теми, кто придерживается более регулярного графика. Важно отметить, что исследование не подтверждает причинно-следственную связь между нарушением сна и развитием деменции, а лишь указывает на наличие ассоциации.

Neurology: Ученые нашли фактор, увеличивающий риск деменции на 53%
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Под регулярностью сна понимается степень постоянства времени засыпания и пробуждения каждый день.

Мэтью Пол Пейс, доктор философии из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, отмечает: "Часто рекомендации по сну фокусируются на достижении рекомендуемой продолжительности сна, от семи до девяти часов в сутки, оставляя в стороне поддержание регулярности сна. Наши результаты подчеркивают важность учета регулярности сна при оценке риска деменции".

Исследование включило 88 094 человека в среднем возрасте 62 года из Соединенного Королевства, за которыми вели наблюдение в течение семи лет. Участники использовали наручные устройства, записывающие циклы сна в течение семи дней. После этого ученые оценили регулярность сна, учитывая вероятность нахождения в одном и том же состоянии в любые два момента времени с интервалом в 24 часа.

Анализ медицинских данных выявил, что у 480 человек развилась деменция. Связь между регулярностью сна и риском деменции подтвердилась: у тех, у кого сон был наиболее нерегулярным, риск был наивысшим. Люди с самым низким показателем регулярности сна (средний балл 41) имели самый нерегулярный сон, в то время как у тех, у кого балл составлял 71 (верхний 95-й процентиль), сон был наиболее регулярным. После коррекции на возраст, пол и генетический риск болезни Альцгеймера у людей с наиболее нерегулярным сном риск деменции был на 53% выше, чем у средней группы.

Пейс предложил, что повышение осведомленности о здоровье сна вместе с поведенческой терапией может улучшить нерегулярный режим сна. Вместе с тем, для подтверждения результатов требуются дополнительные исследования, поскольку, несмотря на корректировку на различные факторы, невозможно исключить возможное воздействие других неизвестных факторов на связь между регулярностью сна и деменцией.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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