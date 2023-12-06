Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыты детали нового пакета британских санкций против РФ
В Конгрессе США разразился скандал после демарша Зеленского
Продюсер Павел Рудченко: певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию ради заработка на корпоративах
В Европе задержаны двое подозреваемых в участии в побеге Артёма Усса из Италии
В Конгрессе США признались, что помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году
Подполковник ЛНР Марочко рассказал, что СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов
Водителям назвали новые автомобили, которые появятся на рынке России в декабре
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию
В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту

В Киеве предупредили о риске выброса на Запорожской АЭС

1:33
Наука » Экология » Человек

На Запорожской АЭС возможен выброс радионуклидов, предупредил и. о. председателя Госатомрегулирования Украины Олег Кориков в эфире национального телемарафона.

В Киеве предупредили о риске выброса на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости by Константин Михальчевский

Он рассказал о недавнем инциденте. Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ. В полтретьего ночи была обесточена ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС — Днепровская". АЭС осталась совсем без электричества, питание собственных нужд переключили на дизель-генераторы.

Любой блэкаут на АЭС — потенциальный риск выхода реакторов в нештатное состояние. В них остаётся ядерное топливо, выделяющее много тепла, которое отводится мощными насосами.

"Каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объёме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить, температура возрастёт и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду", — объяснил Кориков.

С 4 марта 2022 года Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится под контролем российских военных. Ситуацию там контролируют инспекторы МАГАТЭ — 5 декабря произошла их ротация, для чего на несколько часов объявлялся режим прекращения огня.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре

Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шопинга на Кипре.

Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре
Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Ученые нашли связь между домашними кошками и шизофренией
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной
Последние материалы
Раскрыты детали нового пакета британских санкций против РФ
В Конгрессе США разразился скандал после демарша Зеленского
В Киеве предупредили о риске выброса на Запорожской АЭС
Продюсер Павел Рудченко: певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию ради заработка на корпоративах
В Европе задержаны двое подозреваемых в участии в побеге Артёма Усса из Италии
В Конгрессе США признались, что помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году
Подполковник ЛНР Марочко рассказал, что СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов
Водителям назвали новые автомобили, которые появятся на рынке России в декабре
Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция проявляется через заложенность носа, боль в горле и интоксикацию
В Турции уборщик притворился врачом и вырвал 4 зуба пациенту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников