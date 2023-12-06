В Киеве предупредили о риске выброса на Запорожской АЭС

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

На Запорожской АЭС возможен выброс радионуклидов, предупредил и. о. председателя Госатомрегулирования Украины Олег Кориков в эфире национального телемарафона.

Фото: РИА Новости by Константин Михальчевский

Он рассказал о недавнем инциденте. Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ. В полтретьего ночи была обесточена ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС — Днепровская". АЭС осталась совсем без электричества, питание собственных нужд переключили на дизель-генераторы.

Любой блэкаут на АЭС — потенциальный риск выхода реакторов в нештатное состояние. В них остаётся ядерное топливо, выделяющее много тепла, которое отводится мощными насосами.

"Каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объёме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить, температура возрастёт и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду", — объяснил Кориков.

С 4 марта 2022 года Запорожская атомная электростанция в Энергодаре находится под контролем российских военных. Ситуацию там контролируют инспекторы МАГАТЭ — 5 декабря произошла их ротация, для чего на несколько часов объявлялся режим прекращения огня.