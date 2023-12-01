Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам грозит новая налоговая нагрузка: предложение о введении прогрессивной шкалы
Зеленский опроверг давление Запада, склоняющее к переговорам с РФ
Пластический хирург Байрамукова объяснила резкую причину старения Лаймы Вайкуле
Стилист для защиты волос в холодное время года посоветовала выбирать шапки из натуральных тканей
Путин: средняя продолжительность жизни в России по итогам года составит 74 года
Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе
Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ
Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны
Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder

Ледник Маласпина: НАСА из космоса засняло огненные краски Аляски

2:26
Наука » Экология » Природа

НАСА опубликовало удивительный разноцветный снимок ледника Маласпина в Аляске, на котором массивная ледяная масса кажется огненной пульсирующей каплей краски. Это изображение подчёркивает недавние открытия на леднике, включая "скрытую лагуну".

Ледник Маласпина: НАСА из космоса засняло огненные краски Аляски
Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

Ледник, расположенный в национальном парке Элиас на юго-восточном побережье Аляски, занимает площадь около 4350 квадратных километров, что делает его крупнейшим ледником Северной Америки и крупнейшим предгорным ледником в мире.

Ледник Маласпина, также известный как Сит Тлейн на языке коренных жителей этого региона, означает "большой ледник".

Снимок был сделан 27 октября спутником Landsat 9, принадлежащим НАСА и Геологической службе США, и опубликован Земной обсерваторией НАСА 25 ноября.

Изображение представляет собой искусственные цвета, созданные с использованием инфракрасного излучения. Жёлтые и оранжевые оттенки представляют лед, красные оттенки показывают воду, а синие и зелёные цвета указывают на землю и растительность соответственно. Рябь на льду представляет морены — полосы почвы, камней и мусора, которые откапываются по мере движения ледника.

На снимке также видны ледник Сьюард, который питается ледником Маласпина, и ледник Агассис, который также получает питание от гор Святого Элиаса.

В феврале было опубликовано исследование в "Журнале геофизических исследований: Поверхность Земли", которое показало, что объём льда ледника Маласпина был завышен примерно на 30%. Если вся масса данного льда растает, это может повысить глобальный уровень моря на 1,4 миллиметра, согласно исследованию.

Также было обнаружено, что тёмно-красный участок воды между льдом и сушей на конце ледника — лагуна с солёной водой, ранее скрытая на виду. Эта лагуна из-за высокого содержания соли оказалась теплее, чем предполагали ученые, что может ускорить процесс таяния льда. Исследователи также обнаружили под ледником подлёдные каналы, проходящие через скальные породы на глубину до 22 миль (35 километров), что может ещё больше ускорить отступление ледника.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Пластический хирург Байрамукова объяснила резкую причину старения Лаймы Вайкуле
Арман Абовян: У Армении всего один шанс выжить из ста
Стилист для защиты волос в холодное время года посоветовала выбирать шапки из натуральных тканей
Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе
Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ
Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны
Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder
Эволюция соседей: спиральные галактики редки в сверхгалактической плоскости
"СПБ биржа" собирается получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов
Орбан призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников