Ледник Маласпина: НАСА из космоса засняло огненные краски Аляски

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

НАСА опубликовало удивительный разноцветный снимок ледника Маласпина в Аляске, на котором массивная ледяная масса кажется огненной пульсирующей каплей краски. Это изображение подчёркивает недавние открытия на леднике, включая "скрытую лагуну".

Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

Ледник, расположенный в национальном парке Элиас на юго-восточном побережье Аляски, занимает площадь около 4350 квадратных километров, что делает его крупнейшим ледником Северной Америки и крупнейшим предгорным ледником в мире.

Ледник Маласпина, также известный как Сит Тлейн на языке коренных жителей этого региона, означает "большой ледник".

Снимок был сделан 27 октября спутником Landsat 9, принадлежащим НАСА и Геологической службе США, и опубликован Земной обсерваторией НАСА 25 ноября.

Изображение представляет собой искусственные цвета, созданные с использованием инфракрасного излучения. Жёлтые и оранжевые оттенки представляют лед, красные оттенки показывают воду, а синие и зелёные цвета указывают на землю и растительность соответственно. Рябь на льду представляет морены — полосы почвы, камней и мусора, которые откапываются по мере движения ледника.

На снимке также видны ледник Сьюард, который питается ледником Маласпина, и ледник Агассис, который также получает питание от гор Святого Элиаса.

В феврале было опубликовано исследование в "Журнале геофизических исследований: Поверхность Земли", которое показало, что объём льда ледника Маласпина был завышен примерно на 30%. Если вся масса данного льда растает, это может повысить глобальный уровень моря на 1,4 миллиметра, согласно исследованию.

Также было обнаружено, что тёмно-красный участок воды между льдом и сушей на конце ледника — лагуна с солёной водой, ранее скрытая на виду. Эта лагуна из-за высокого содержания соли оказалась теплее, чем предполагали ученые, что может ускорить процесс таяния льда. Исследователи также обнаружили под ледником подлёдные каналы, проходящие через скальные породы на глубину до 22 миль (35 километров), что может ещё больше ускорить отступление ледника.