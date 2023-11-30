Лунные открытия: водород и сера как ключевые ресурсы для будущих лунных миссий

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Свежий анализ лунных образцов, доставленных домой в рамках миссий "Аполлон", впервые выявил наличие водорода. Это открытие подразумевает, что будущие астронавты смогут использовать воду, обнаруженную прямо на Луне, для поддержания жизнедеятельности и создания ракетного топлива.

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Ученые из Исследовательской лаборатории ВМС США (NRL), получившие лунные образцы от НАСА, объявили на прошлой неделе, что обнаружили водород в образце лунного грунта 79221. Считается, что этот водород образовался в результате постоянных потоков солнечного ветра и ударов комет по Луне.

"Водород потенциально может стать ресурсом, который можно будет использовать непосредственно на поверхности Луны, когда появятся регулярные или постоянные установки. Нахождение ресурсов и разработка методов их сбора до отправки на Луну будут весьма ценными для освоения космоса", — отметила главный автор исследования Кэтрин Берджесс, геолог из NRL.

По оценкам НАСА, отправка бутылки с водой на Луну обойдется в тысячи долларов. Таким образом, использование льда на Луне в качестве воды для астронавтов и, возможно, его разделение на составляющие (водород и кислород) для использования в ракетном топливе между Луной и Марсом может существенно снизить расходы. Возможно, также его можно будет использовать для перевозки людей на Марс и даже дальше.

В 2020 году данные от летающего инфракрасного телескопа SOFIA показали, что вода на Луне может находиться в виде льда по ее поверхности, а не только в лужах в затененных областях вблизи полюсов.

Интересно, что астронавты миссии "Аполлон" собирали лунные образцы не вблизи южного полюса Луны, где планируется установка долгосрочных баз, а вблизи экватора. Поэтому новые результаты "имеют важные последствия для стабильности молекулярного водорода в регионах за пределами лунных полюсов", отмечают ученые в новом исследовании.

Индийская лунная миссия "Чандраян-3", разместившая бездействующий роботизированный аппарат и вездеход рядом с южным полюсом Луны, обнаружила еще один интересный элемент на поверхности — серу, возможно, в больших количествах, чем предполагалось ранее. Этот элемент может в будущем помочь астронавтам в разработке аккумуляторных батарей и другой инфраструктуры на Луне.