В России создадут первый отечественный платёжный терминал к 2024 году

Компания "Элемент-технологий" заявила о своем участии в разработке первого отечественного платежного терминала, прототипы которого ожидаются в 2024 году. Директор по продуктам компании Александр Соколов подчеркнул, что они станут первой российской фирмой, представившей собственное решение в этой области.
Планируется представление линейки продуктов, включающей классические POS-терминалы, мобильное приложение на платформе Android, а также встраиваемое оборудование, сообщает URA.Ru.
Учитывая уход одного из крупнейших мировых поставщиков Ingenico из России в марте 2023 года, вызванный политическими событиями, "Элемент-технологий" стремится заполнить этот пробел на рынке платежных терминалов, предлагая собственные решения для работы с местными платежными сетями.
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