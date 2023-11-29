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В России создадут первый отечественный платёжный терминал к 2024 году

0:55
Наука

Компания "Элемент-технологий" заявила о своем участии в разработке первого отечественного платежного терминала, прототипы которого ожидаются в 2024 году. Директор по продуктам компании Александр Соколов подчеркнул, что они станут первой российской фирмой, представившей собственное решение в этой области.

В России создадут первый отечественный платёжный терминал к 2024 году
Фото: Openverse by Henry Söderlund is licensed under CC BY 2.0

Планируется представление линейки продуктов, включающей классические POS-терминалы, мобильное приложение на платформе Android, а также встраиваемое оборудование, сообщает URA.Ru.

Учитывая уход одного из крупнейших мировых поставщиков Ingenico из России в марте 2023 года, вызванный политическими событиями, "Элемент-технологий" стремится заполнить этот пробел на рынке платежных терминалов, предлагая собственные решения для работы с местными платежными сетями.

 

Сделано в России. IT-технологии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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