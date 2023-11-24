Путину показался интересным вывод американский нейросети, проанализировавшей высадку американцев на Луну

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская нейросеть проанализировала фото миссии НАСА на Луне, сочтя его подделкой. Об этом в ходе выставки в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказали президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: kremlin.ru

Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка касательно распознавания фейковых видео и фото Николай Герасименко рассказал Путину, что российские исследователи предложили нейросети от американской компании Google сделать анализ фотографии высадки американцев на Луну.

Нейросеть пришла к выводу, что фото лунной миссии НАСА является подделкой.

"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", — пояснил Герасименко Путину.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, анализ намеренно был выполнен не российской, а американской нейросетью, дабы исключить предположения о предвзятости.

Путин признался, что вывод американского ИИ показался ему интересным.