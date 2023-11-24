Путин уверен, что нейросеть не заменит медицинского работника и учителя

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Владимир Путин объяснил, как можно использовать искусственный интеллект в медицине и образовании.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Президент России на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 рассказал о возможностях нейросетей.

"Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником", — объяснил российский лидер.

Он отметил, что ИИ может быть полезен для дистанционного мониторинга здоровья человека.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, что Россией может управлять президент без губернаторов и чиновников, которых можно заменить искусственным интеллектом.