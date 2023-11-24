Владимир Путин объяснил, как можно использовать искусственный интеллект в медицине и образовании.
Президент России на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 рассказал о возможностях нейросетей.
"Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником", — объяснил российский лидер.
Он отметил, что ИИ может быть полезен для дистанционного мониторинга здоровья человека.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, что Россией может управлять президент без губернаторов и чиновников, которых можно заменить искусственным интеллектом.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.