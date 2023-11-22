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Ученые выяснили, что космонавты подвержены риску эректильной дисфункции

2:30
Наука

В ходе первого исследования, направленного на оценку воздействия галактической радиации и невесомости на мужское сексуальное здоровье, ученые выявили возможность нарушения функции эректильных тканей под воздействием космического излучения и микрогравитации. Эти последствия могут сохраняться в течение десятилетий.

Ученые выяснили, что космонавты подвержены риску эректильной дисфункции
Фото: Роскосмос

The Guardian сообщает о новом риске для здоровья, который следует учитывать при освоении дальнего космоса, подчеркивая, что ученые призывают обращать внимание на сексуальное здоровье астронавтов после их возвращения из будущих долгих космических полетов. Исследователи отмечают, что применение некоторых антиоксидантов может помочь предотвратить негативные последствия, блокируя вредные биологические процессы.

"Хотя воздействие галактической космической радиации имеет долгосрочные последствия, улучшения в функциональности, вызванные острым воздействием на окислительно-восстановительные процессы и пути оксида азота в тканях, позволяют предположить, что эректильная дисфункция может быть успешно лечима", — отмечает доктор Джастин Ла Фавор, эксперт по нейрососудистым дисфункциям из Университета штата Флорида.

Это предупреждение появилось в свете повышенного интереса к долгосрочным космическим полетам, таким как программы NASA Artemis, которая предполагает отправку астронавтов на Луну в 2024 году и планы полетов на Марс в 2040 году.

С самого начала эры космических исследований ученые изучали воздействие невесомости и галактической радиации на физиологию человека. В результате были разработаны профилактические меры, включая специальные упражнения на международной космической станции для поддержания здоровья костей и мышц космонавтов.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что воздействие космических полетов на эректильную функцию человека не было достаточно исследовано. Несмотря на то, что на борту МКС экипаж защищен экраном и магнитным полем Земли, они всё равно подвергаются радиации в объеме, эквивалентном годовой дозе для человека на Земле за одну неделю.

Ученые утверждают, для будущих космонавтов не всё так плохо, так как лечение специальными антиоксидантами может улучшить функцию тканей после воздействия излучения, сообщает zakon. kz.

Космическая радиация - убийца космонавтов.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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