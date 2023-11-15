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Учёные опровергли популярную теорию о лесах в древней Европе

1:45
Наука

Исследование, проведенное группой экологов, биологов, географов и геологов, демонстрирует, что старая Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось ранее, сообщает "Российская газета".

Учёные опровергли популярную теорию о лесах в древней Европе
Фото: Openverse by Eldkvast is licensed under CC BY-NC 2.0

Авторы исследования представляют свидетельства того, что Европа в период последнего "межледниковья" имела несколько другой облик, чем предполагалось.

По распространенной теории, в период от 116 000 до 129 000 лет назад, то есть незадолго до появления современного человека в этих местах, континент был густо покрыт лесами.

Выводы нового исследования подвергают эту теорию сомнению. Исследовательская группа пришла к выводу, что только половина Европы могла быть покрыта лесами, в то время как оставшуюся часть составляли луга и саванны. Свои результаты ученые представили в журнале Science Advances. Сообщается, что группа анализировала образцы пыльцы, собранные на протяжении многих лет в районах раскопок по всей Европе.

Для анализа был использован метод реконструкции природных условий — компьютерная модель с названием REVEAL, разработанная в течение многих лет для учета факторов окружающей среды, таких как количество пыльцы различных видов растений.

Результаты моделирования показали, что с течением времени различные типы растительности различались по плотности в разных частях Европы. Кроме того, выяснилось, что в изученный период времени континент был покрыт обширными лугами и саваннами. Модель не предоставила никаких доказательств того, что Европа была целиком покрыта лесом.

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Как это было: раннее средневековье в Европе
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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