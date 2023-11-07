Почему не существует методов лечения зависимости от кокаина и метамфетамина

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С каждым днем все больше людей сталкиваются с проблемой передозировок наркотиками, такими как кокаин, метамфетамин, и стимуляторы, выдаваемые по рецепту. Однако на сегодняшний день не существует одобренных лекарств, которые могли бы помочь этим людям преодолеть свою зависимость.

Фото: dzen.ru

Вызов для производителей лекарств

В свете возрастающих беспокойств в области общественного здравоохранения, связанных с употреблением стимуляторов, Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами призывает производителей лекарств разработать методы лечения зависимости от кокаина и метамфетамина.

Важный шаг в борьбе

Хотя ранее FDA никогда не исключало возможности разработки таких лекарств, в новом проекте руководства, опубликованном в прошлом месяце, агентство впервые заявило о своей готовности поддержать испытания новых методов лечения. Эти методы направлены на снижение потребности в незаконных стимуляторах, вместо полного отказа от наркотиков, что активно приветствуется специалистами по наркологии.

Приоритеты и проблемы

Опиоиды, в частности фентанил, остаются главной причиной смертности в условиях кризиса передозировок наркотиками в стране. Однако, стоит отметить, что растущее число смертельных случаев связано именно со стимуляторами, будь то их совместное употребление с опиоидами или в чистом виде.

Нужда в новых подходах

Существует несколько методов лечения опиоидов, таких как метадон, но ни один из них не был создан для борьбы с зависимостью от кокаина, метамфетамина или рецептурных стимуляторов.

Решение проблемы

В настоящее время мы сталкиваемся с острым дефицитом эффективных методов лечения расстройств, связанных с употреблением стимуляторов. Такие наркотики, как кокаин и метамфетамин, стали доступнее, дешевле и более мощными, что усугубляет ситуацию. Несмотря на этот факт, потребность в лечении остается невыполненной из-за ограниченного финансирования и неудовлетворительных результатов многолетних исследований.

Доктор Айана Джордан, психиатр-нарколог из NYU Langone Health в Нью-Йорке, подчеркивает, что "прекращение долгосрочного употребления стимуляторов чрезвычайно сложно без медицинской поддержки." Пациенты сталкиваются с проблемами в психическом и физическом здоровье, включая проблемы с желудком и кишечником, изменения настроения, раздражительность, депрессию, и нарушения сна. Специалисты считают, что важно разработать новые методы лечения для помощи этим людям.

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