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Роскосмос: в России проектируют запуск аппарата за пределы Солнечной системы

1:18
Наука

"К 2030 году планируется запуск ядерного буксира на орбиту Юпитера. На космодроме Восточный соответствующая инфраструктура формируется в настоящее время", — сообщил гендиректор Центра Кельдыша (входит в "Роскосмос") Владимир Кошлаков.

Соответствующее заявление он сделал на выставке-форуме "Россия". Его слова приводит "РЕН ТВ".

Также он отметил, что в настоящее время формируется проект по изучению межзвездного пространства, а также готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы. В новом аппарате будет использоваться мощнейший плазменный двигатель, который сможет обеспечить работу аппарата долгое время.

Плазменные двигатели относятся к электрическим ракетным двигателям, они обладают большей тягой относительно ионных установок, тем не менее, уступают им по КПД. По сравнению с химическими двигателями, тяга плазменных меньше, их отличие — малый расход топлива.

Кошлаков отметил, что благодаря аппарату появится возможность отправиться за пределы Солнечной системы.

Ранее мы сообщали о том, что мощнейшую солнечную электростанцию установили в Москве на Шоссе Энтузиастов.
 

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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