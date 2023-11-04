PNAS: Нейропептид Y заставляет мозг человека поддаваться зависимостям

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Антропологи из Университета Джорджа Вашингтона (США) провели исследование, результаты которого указывают на влияние нейропептида Y на возникновение зависимости от алкоголя, наркотиков и высококалорийной пищи. Отчет о результатах эксперимента был опубликован в журнале PNAS.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Согласно исследованию, нейропептид Y связан с системой вознаграждения, эмоциональным поведением и увеличенным потреблением калорийной пищи. Человеческий мозг имеет более высокую плотность нейронов, чувствительных к нейропептиду Y, по сравнению с приматами.

При повышенном уровне нейропептида Y, мозг приводит человека к поиску жирных продуктов и сахара. Эти структурные особенности мозга, вероятно, сформировались на ранних этапах человеческой эволюции, и делают организм более уязвимым к нарушениям в пищевом поведении. В каком-то смысле можно сказать, что человек предрасположен к гедонистическому перееданию.



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