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Ученые рассказали, какие привычки ускоряют старение мозга

2:28
Наука

У одиноких людей и тех, кто работает в ночную смену, наблюдается ускоренное старение мозга, сообщают неврологи из США в статье на сайте HuffPost.

Ученые рассказали, какие привычки ускоряют старение мозга
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Авторы называют одиночество "эпидемией", которая вредно влияет на наше здоровье. Нейробиолог Фридерик Фабрициус отмечает, что люди с крепкими социальными связями живут в среднем на восемь лет дольше.

Социальная изоляция и отказ от общения, например, через работу, оказывают негативное воздействие на мозг.

"Многое меняется в нашей жизни, когда мы взаимодействуем с другими людьми". — говорит один из авторов исследования, доктор Залди Тан, директор Центра Джона Голдрича по болезни Альцгеймера и расстройствам памяти в Калифорнии.

В противном случае нейронные связи в мозге перестают использоваться, что может ускорить снижение когнитивных способностей. Потеря стимуляции мозга также может привести к снижению физической активности и депрессии, и, как следствие, к развитию деменции.

Ученые также утверждают, что нормальный и полноценный сон не только способствует ясному мышлению и энергии, но также помогает мозгу оставаться в нормальном рабочем состоянии.

"Двенадцать лет назад мы узнали о так называемой глимфатической системе, которая, по сути, представляет собой мозговой "мусорный бак", — говорит другой исследователь Рэндалл Райт.

Он объясняет, что когда мы спим, глимфатическая система становится очень активной и удаляет "мусор" и белки, связанные с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Тан также отмечает, что социальная изоляция, возникающая после выхода на пенсию или из-за других обстоятельств, может ускорить процесс старения мозга. Взаимодействие с другими людьми позволяет мозгу обрабатывать множество информации и принимать решения, что положительно влияет на его состояние.

Невролог также подчеркивает, что игнорирование колебаний артериального давления увеличивает риск развития деменции и старческого слабоумия.

И, наконец, нежелание учиться чему-то новому — еще одна вредная привычка для мозга.

"Пластичность — это способность нашего разума и мозга адаптироваться к изменениям. Поэтому люди с высоким уровнем образования имеют меньший риск развития деменции". — говорит Тан.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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