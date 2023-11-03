Ученые заявили, что Россию ожидают сильные магнитные бури

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На данный момент, геомагнитная обстановка является достаточно спокойной, возможно, даже слишком спокойной. Ученые пришли к этому выводу после наблюдения за активностью Солнца. Они заметили мощное событие - вспышку М1.47, которая вызвала выброс заряженных частиц, разрывая плазму. Эти события могут повлечь за собой последствия для Земли в ближайшем будущем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ожидается, что первая значительная магнитная буря с индексом K-4 произойдет 8 ноября. Однако из-за ударной волны от указанной вспышки, возможны и более ранние и более интенсивные проявления магнитных бурь. Специалистов беспокоит тот факт, что период относительного спокойствия начался в октябре, и его накопительный эффект может оказать влияние на ноябрь. Из-за этого метеочувствительные люди уже в ближайшие дни могут ощутить эти воздействия на собственном организме.

Существует вероятность, что бури могут повлиять на функционирование спутников, находящихся на орбите вокруг Земли, а также на состояние атмосферы. Поэтому тем, кто чувствителен к изменениям погоды, стоит быть бдительными. В период магнитных бурь они могут испытывать головную боль, проблемы со сном и возможные признаки недомогания, сообщает "Пруфы".

Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям уменьшить потребление соли и жира, отказаться от алкоголя, увеличить употребление воды, фруктов и овощей, избегать стрессов, спать больше, избегать излишней физической нагрузки и переутомления.

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⚡МАГНИТНЫЕ БУРИ в НОЯБРЕ/magnetic storms/⚡НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ.