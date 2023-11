Your browser does not support the audio element.

На данный момент, геомагнитная обстановка является достаточно спокойной, возможно, даже слишком спокойной. Ученые пришли к этому выводу после наблюдения за активностью Солнца. Они заметили мощное событие - вспышку М1.47, которая вызвала выброс заряженных частиц, разрывая плазму. Эти события могут повлечь за собой последствия для Земли в ближайшем будущем.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0