Компания Apple предприняла стратегический шаг, перенеся часть производства iPhone за пределы Китая, сообщает Ferra.
С 2016 года она начала сборку своих устройств в Индии, и согласно последним данным от известного аналитика Мин-Чи Куо, планирует удвоить производственные мощности в этой стране.
Исторически важным моментом станет то, что новая модель iPhone, предположительно iPhone 17, начнёт производиться в Индии во второй половине 2024 года. Это означает, что к осени 2025 года устройства будут выпускаться не в Китае.
Это решение позволит Apple снизить зависимость от китайских производственных линий и расширить географию производства.
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