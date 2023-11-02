Apple перенесёт производство новых iPhone из Китая в Индию

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Apple предприняла стратегический шаг, перенеся часть производства iPhone за пределы Китая, сообщает Ferra.

Фото: "iphone" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

С 2016 года она начала сборку своих устройств в Индии, и согласно последним данным от известного аналитика Мин-Чи Куо, планирует удвоить производственные мощности в этой стране.

Исторически важным моментом станет то, что новая модель iPhone, предположительно iPhone 17, начнёт производиться в Индии во второй половине 2024 года. Это означает, что к осени 2025 года устройства будут выпускаться не в Китае.

Это решение позволит Apple снизить зависимость от китайских производственных линий и расширить географию производства.

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