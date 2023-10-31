Биохимик Кулешова: эти три опасных недостатка воды из скважин нельзя исправить

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Три главных недостатка воды, добытой из скважин, перечислила биохимик компании по производству фильтров Мария Кулешова. Это жесткость, радиоактивность и содержание глины.

Фото: https://oir.mobi/

По словам эксперта, эти три добавки нельзя убрать никакой фильтрацией и обработкой. Об опасности радиации говорить излишне, да и очистка обошлась бы слишком дорого. Высокая жесткость присутствует в так называемой полуморской воде.

Сложно и очистить воду от глины. Её частицы настолько мелки, что проникают повсюду и быстро забивают любой фильтр. Особенно трудно справиться с белой каолиновой глиной, с добавлением которой делают фаянс.

Поэтому ещё на стадии разработки скважины целесообразно провести анализ проб воды, взятых с расчетной глубины. Если доля примесей, например, соли, невелика, имеет смысл применить систему фильтрации. Такие исследования проводят городские водоканалы и сертифицированные центры контроля качества.

По словам Кулешовой, за 20 лет работы она встречалась практически со всей таблицей Менделеева, присутствующей в воде. Это механические и органические загрязнения, соли, растворенные газы. Бывают скважины с мышьяком, бором, цветными металлами, радиоактивностью.

Не стоит доверять и производителям, продающим бутилированную воду якобы из скважины. Это не более чем рекламный трюк. Проверить качество такой воды невозможно, а вот отравиться ей очень легко.

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