Три главных недостатка воды, добытой из скважин, перечислила биохимик компании по производству фильтров Мария Кулешова. Это жесткость, радиоактивность и содержание глины.
По словам эксперта, эти три добавки нельзя убрать никакой фильтрацией и обработкой. Об опасности радиации говорить излишне, да и очистка обошлась бы слишком дорого. Высокая жесткость присутствует в так называемой полуморской воде.
Сложно и очистить воду от глины. Её частицы настолько мелки, что проникают повсюду и быстро забивают любой фильтр. Особенно трудно справиться с белой каолиновой глиной, с добавлением которой делают фаянс.
Поэтому ещё на стадии разработки скважины целесообразно провести анализ проб воды, взятых с расчетной глубины. Если доля примесей, например, соли, невелика, имеет смысл применить систему фильтрации. Такие исследования проводят городские водоканалы и сертифицированные центры контроля качества.
По словам Кулешовой, за 20 лет работы она встречалась практически со всей таблицей Менделеева, присутствующей в воде. Это механические и органические загрязнения, соли, растворенные газы. Бывают скважины с мышьяком, бором, цветными металлами, радиоактивностью.
Не стоит доверять и производителям, продающим бутилированную воду якобы из скважины. Это не более чем рекламный трюк. Проверить качество такой воды невозможно, а вот отравиться ей очень легко.
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