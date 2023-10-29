Найден способ оценить риск рака желудка

Исследователи из Тибского университета разработали метод, который с большой точностью способен предсказать вероятность развития рака желудка. Для этого используется анализ метилирования ДНК и анализ образа жизни. Эта научная работа была опубликована в журнале "eBioMedicine", сообщает Газета.Ru.
Различные факторы окружающей среды и стиль жизни, такие как употребление табака и алкоголя, увеличивают вероятность заболевания раком желудка. Кроме того, инфекция Helicobacter pylori, бактерией, обитающей в желудке, также является одним из ключевых факторов риска развития данного заболевания. Инфекция H. pylori может вызвать воспалительные процессы и оказывает влияние на активность генов, изменяя профиль метилирования ДНК.
В рамках этого нового исследования ученые сравнили образцы биопсий слизистой оболочки желудка у пациентов, у некоторых из которых позднее развился рак желудка, а у других нет. Исследование показало, что особенные изменения в активности генов связаны с повышенным риском развития рака. Этому способствовали и инфекция бактерией H. pylori, и употребление табака и алкоголя.
Исследователи полагают, что в будущем по профилю метилирования ДНК можно будет выявлять пациентов с высоким риском развития рака желудка. Эти пациенты будут рекомендованы отказаться от табака и алкоголя, а также регулярно проходить обследование желудка для профилактики развития опухоли.
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