Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (WCMC-Q), выявило, что наличие мобильных отделений неотложной помощи, оснащенных компьютерной томографией и средствами для растворения тромбов, способствует снижению числа случаев инсульта и повышению выживаемости пациентов, страдающих от инсульта. Эти результаты были опубликованы в журнале Annals of Neurology, сообщает Газета. Ru.

Фото: Минздрав РФ

Исследователи взяли данные из высококачественных исследований, проведенных с 2014 по 2020 год, и проанализировали информацию о 1009 пациентах, у которых были подозрения на инсульт. Из них 644 человека получили средства для растворения тромбов (тканевый активатор плазминогена) в мобильных медицинских пунктах скорой помощи, а 365 человек — в больнице. Среднее время до получения медицинской помощи составило 87 минут после появления симптомов инсульта.

Пациенты, обратившиеся в мобильные медицинские пункты скорой помощи, получили помощь в среднем на 37 минут быстрее, что позволило предотвратить больше случаев инсульта. Наилучшие результаты наблюдались у тех пациентов, которым удалось получить помощь в течение первых 45 минут после появления симптомов.

Ученые считают, что их исследование подчеркивает важность оперативной медицинской помощи при подозрении на инсульт, которую можно обеспечить с помощью мобильных медицинских пунктов.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...