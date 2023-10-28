Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Ученые нашли новые резервы головного мозга
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана
Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России

Раскрыта уязвимость iLeakage: эксперты описали потенциальный способ взлома гаджетов Apple

1:10
Наука

Эксперты по безопасности выявили новый метод взлома устройств Apple, включая iPhone, iPad и компьютеры. Эта уязвимость, получившая название iLeakage, связана с ошибкой в движке Apple WebKit, используемом браузером Safari на устройствах Mac, а также в мобильных браузерах iPhone и iPad. Для осуществления атаки злоумышленнику необходимо посетить специальный веб-сайт и, затем, в другом окне браузера открыть целевой ресурс, такой как аккаунт на YouTube или почту Gmail.

Раскрыта уязвимость iLeakage: эксперты описали потенциальный способ взлома гаджетов Apple
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

С помощью определенных манипуляций злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным, таким как сохраненные пароли, электронная переписка и список видеороликов, которые пользователь сохранил на своем аккаунте на YouTube. Процедура взлома, по утверждению специалистов, может занять около пяти-шести минут.

Apple пока не выпустила исправление для данной уязвимости, однако исследователи подчеркнули, что для успешного взлома злоумышленник должен обладать определенными навыками и иметь физический доступ к целевому устройству.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

ФБР проверяет способ взломать «Айфон» без участия Apple
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Последние материалы
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана
Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России
Эксперт Самарцева рассказала, что нужно делать после покупки телефона
Члены ХАМАС назвали Россию ближайшим другом и заявили о готовности отпустить из плена граждан РФ
NYT: на Украине от отчаяния создают импровизированные системы ПВО
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей Skoda: Superb, Yeti и Octavia
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников