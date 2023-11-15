В Германии учёные выявили генетическую связь черепов, украденных из Африки, с живыми танзанийцами

3:25 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

ДНК черепов, украденных более столетия назад из Танзании, была проанализирована и сопоставлена с живыми людьми в этой стране.

Фото: openverse by lisafree54 is licensed under CC0 1.0

По словам берлинского сенатора по вопросам культуры и социальной солидарности Джо Чиало, человеческие останки, о которых идёт речь, были украдены в период колониального владения Германской Восточной Африкой, а затем долгое время хранились в немецких коллекциях, что было считано позорным. (Германская Восточная Африка включала современные территории Руанды и Бурунди, часть Танзании и часть Мозамбика с 1891 по 1918 год, согласно Britannica.)

Эти останки были одной из частей примерно 7700 черепов, собранных в больнице Шарите в Берлине в период с 1890 по 1914 годы, и большинство из них извлекли из могил без согласия, как рассказал археолог и куратор Музея первобытной и ранней истории в Берлине, Бернхард Хеб. Множество документов, связанных с этими черепами, были утеряны во времена Второй мировой войны, но некоторые сведения оказались записанными на самих черепах.

Множество черепов изначально входило в коллекцию немецкого врача и антрополога Феликса фон Лушана, который создал её с целью изучения происхождения и связей человечества, хотя его работы позднее были использованы нацистами в рамках евгеники. Есть также черепа, поступившие из коллекции бывшего Анатомического института Шарите и других небольших коллекций.

Исследователи провели анализ ДНК черепов и сравнили его с данными, полученными из сбора слюны у 10 человек в Танзании, которые, по имеющейся информации, могли быть родственниками лиц, от которых происходили эти черепа. Анализ позволил установить, что 904 черепа - из Танзании, 197 - из Танзании и 27 - из Кении. Происхождение семи других черепов остаётся неизвестным.

Исследование черепов осложнилось из-за плохого состояния и хрупкости некоторых письменных записей на них. Тем не менее, восемь черепов оказались в достаточно хорошем состоянии для успешной генетической идентификации. Три из них были связаны с современными живыми людьми, что представляет собой важное научное достижение.

В частности, один из черепов, с титулом "Акида", вероятно принадлежал дедушке человека, который до сих пор жив. Этот череп, вероятно, принадлежал высокопоставленному советнику Манги Мели, лидера народа чагга на территории современной Танзании, который сопротивлялся немецкой колониальной оккупации и был казнен в 1900 году. Другие два черепа также могут быть связаны с народом чагга.

Эти результаты стали возможными благодаря современным аналитическим методам. В настоящее время учёные стремятся вернуть эти три черепа их семьям в Танзании, хотя множество других черепов требует дополнительных исследований, прежде чем они смогут быть возвращены. Фонд прусского культурного наследия прилагает усилия для восстановления всей коллекции человеческих останков.

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