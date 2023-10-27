Проблемы с NFC-чипом: iPhone 15 под угрозой после зарядки в BMW и Toyota

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

История с неработающим NFC-чипом на смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max продолжает набирать обороты. Теперь выяснилось, что проблемы могут возникнуть не только после беспроводной зарядки в автомобилях BMW, но и в автомобилях Toyota. Кроме того, уязвимыми оказались все модели из 15-й серии iPhone.

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

Вспомним, что после зарядки в автомобилях BMW и, как оказалось, в Toyota, NFC-чип может перестать функционировать. В результате владельцы теряют доступ к таким сервисам, как Apple Pay, CarPlay и цифровому ключу. Даже перезагрузка смартфона не восстанавливает работоспособность NFC, и единственным решением остается замена устройства.

Согласно данным MacRumors, Apple отправила авторизованным поставщикам инструкцию для внутреннего использования, подтверждающую, что данная проблема затрагивает все версии iPhone 15. Однако в документе нет пояснений о причинах возникновения проблемы и о мерах, предпринимаемых для ее устранения. Ожидается, что компания выпустит обновление операционной системы iOS для решения этой проблемы.

Проблему "выключения" NFC-чипа в iPhone 15 могут вызвать практически все новые модели BMW после всего 10 минут зарядки. Что касается автомобилей Toyota, то до сих пор зафиксирован только один случай проблемы с моделью Supra, разработанной совместно с BMW.

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