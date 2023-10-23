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Ученые наконец-то разгадали тайну самого сильного марсотрясения

2:47
Наука

Во вторник, 17 октября, учёные объявили что самое мощное землетрясение в истории Марса произошло не из-за падения астероида, а из-за внутренних тектонических сил на самой планете. Новые исследования показывают, что Красная планета является более сейсмически активной, чем предполагалось ранее.

Ученые наконец-то разгадали тайну самого сильного марсотрясения
Фото: openverse

4 мая 2022 года посадочный модуль InSight НАСА, выведенный из эксплуатации, зафиксировал землетрясение с магнитудой 4,7, что в пять раз превышает предыдущий рекорд магнитудой 4,2, зафиксированный InSight в 2021 году. В отличие от большинства марсотрясений, которые заканчиваются в течение часа, землетрясение мая 2022 года продолжалось рекордные шесть часов, став самым сильным и длительным землетрясением, когда-либо зафиксированным на другой планете.

С момента приземления на Марсе в ноябре 2018 года Insight зафиксировал более 1300 марсотрясений, из которых по крайней мере восемь были связаны с ударами астероидов. Мощный сигнал землетрясения в мае 2022 года, измеренный чувствительным сейсмометром на посадочном модуле, был похож на другие, вызванные ударами астероидов, исследователи пытались найти кратер и следы пыли от удара, но такие признаки так и не были обнаружены после нескольких месяцев поисков. Поэтому ученые пришли к выводу, что землетрясение имело тектоническое происхождение.

Обычно считается, что Марс слишком мал и слишком холоден для того, чтобы на нем происходили тектонические процессы. В отличие от Земли, где тектонические плиты двигаются под воздействием сил в мантии и часто приводят к оползням и землетрясениям, поверхность Марса не имеет такой раздробленности, и поэтому считалось, что там не существует тектоники плит.

Согласно новому исследованию, землетрясение, зафиксированное Insight, скорее всего, было вызвано накопленным напряжением в коре Марса, которое возникло из-за различной скорости охлаждения и сжатия различных частей планеты в давние времена.

"Мы до сих пор не до конца понимаем, почему в некоторых частях планеты стресс выше, чем в других, но подобные результаты помогут нам проводить дальнейшие исследования. Эта информация может быть полезной для определения безопасных зон на Марсе для будущих миссий", — сказал Бенджамин Фернандо, научный сотрудник Оксфордского университета в Великобритании.

 

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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