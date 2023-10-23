Существует распространённое заблуждение о том, что вода из колодцев и скважин всегда имеет безупречное качество и не представляет опасности для человека. Однако это не всегда верно. Такая вода может не соответствовать санитарным стандартам, что приводит к серьёзным последствиям. Такое мнение выразил профессор Александр Мельцер в беседе с РИА Новости.
Согласно его словам, владельцам скважин и колодцев следует регулярно проверять качество воды на предмет соответствия санитарным нормам. В соответствии с рекомендациями органов санитарно-эпидемиологического надзора, это необходимо делать ежеквартально.
"Конечно, это личное дело каждого, можно проверять воду и реже, но, на мой взгляд, с учётом всех рисков такая кратность вполне оправдана", — отметил эксперт.
Мельцер подчеркнул, что если вода не соответствует установленным нормам, её употребление может привести к различным инфекционным заболеваниям, в том числе и холере.
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