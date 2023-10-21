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Невролог Демьяновская заявила, что магнитные бури могут вызвать инфаркт

1:51
Наука

Врач-невролог Екатерина Демьяновская поделилась информацией о том, как магнитные бури и солнечные затмения влияют на человеческое здоровье, сообщает РИА Новости.

Невролог Демьяновская заявила, что магнитные бури могут вызвать инфаркт
Фото: openverse

По мнению этого специалиста, природные явления оказывают влияние на нервную систему, и метеочувствительность связана с расстройствами вегетативной нервной системы.

"Считается, что метеорологические факторы вызывают минимальные изменения в организме, которые воздействуют на вегетативную нервную систему. Поэтому даже у здоровых людей во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут возникать непонятные стрессы, увеличенная тревожность, повышенная чувствительность к физическим болям и другим внешним факторам", —заявила Демьяновская.

Врач также указала, что изменения в геомагнитном поле могут влиять на состояние сосудистых стенок и свертывающую способность крови.

"Они могут замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление. Следовательно, во время геомагнитных бурь чувствительные люди могут жаловаться на увеличение или уменьшение артериального давления, головокружение, головную боль, боли в глазных яблоках и суставах. По оценкам, приблизительно 70% случаев инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь", — добавила она.

В то же время солнечные затмения могут быть опасными для людей с нарушениями сердечного ритма, остеопорозом, нервно-мышечными нарушениями и болезнями почек.

"Решающим фактором является скорость затмения. Чем быстрее солнце скрывается, тем острее это ощущают люди из группы риска", — подчеркнула специалист.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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