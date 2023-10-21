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Учёные обнаружили мутацию гена, приводящую к мужскому бесплодию

1:34
Наука

Исследователи из Института Стоуэрса обнаружили, что микроскопическое изменение в гене SYCP1 может быть причиной недостаточного образования сперматозоидов у некоторых мужчин, что мешает оплодотворению яйцеклеток. Препараты, разработанные для коррекции дефектного белка, который регулируется этим геном, могут стать прорывом в лечении мужского бесплодия.

Учёные обнаружили мутацию гена, приводящую к мужскому бесплодию
Фото: Openverse

У большинства видов, включая человека, размножение путем полового акта требует строительства особой белковой структуры, известной как синаптонемный комплекс. Эта структура отвечает за корректное выравнивание хромосом в процессе образования сперматозоидов и яйцеклеток. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, позволило учёным моделировать, как разнообразные мутации могут повлиять на структуру этой важной формации.

В ходе экспериментов на мышах исследователи выявили мутацию в гене SYCP1, которая препятствует образованию синаптонемного комплекса. Разрушение этой структуры приводило к невозможности у самцов вырабатывать сперму.

Бесплодие затрагивает миллионы пар по всему миру, и половина случаев связана с мужским здоровьем. У 10% бесплодных мужчин наблюдается недостаточное количество сперматозоидов или их отсутствие, сообщает "Газета.Ru". Ученые предполагают, что мутация в гене SYCP1 также может быть причиной нарушения образования спермы у людей.

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мужское бесплодие 1ч. (причины)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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