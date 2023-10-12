Утечка аммиака на российском участке МКС

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В среду 11 октября утечка охлаждающей жидкости на российском модуле Международной космической станции (МКС), похоже, прекратилась через два дня после ее обнаружения.

Фото: openverse

Астронавты на МКС никогда не находились под угрозой из-за этой утечки аммиака. Тем не менее, из-за утечки NASA решила отложить два запланированных выхода в открытый космос, которые были намечены на 12 и 20 октября. Инженеры NASA продолжают анализировать ситуацию, так как аммиак является токсичным веществом, и для выхода в открытый космос вблизи него требуются дополнительные меры безопасности.

Утечка была обнаружена в российском многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) МКС, и представители НАСА заметили "возможную" утечку в камеру на Центре управления полетами NASA в Хьюстоне. Астронавт агентства Жасмин Могбели на борту МКС подтвердил утечку пять часов спустя, наблюдая ее через окна купола станции.

"Утечка резервного радиатора не повлияла на работу экипажа и станции в целом, и основной радиатор "Науки" продолжает функционировать нормально. Эта утечка стала последней в серии инцидентов, связанных с российским оборудованием МКС за последние месяцы, и она все еще находится на стадии расследования", — подчеркнули представители NASA.

Роскосмос также подтвердил информацию о утечке, отметив, что температура в МЛМ остается комфортной, и операции на станции не претерпели изменений.

Утечка произошла в резервном радиаторе, который изначально предназначался для другого российского модуля на МКС под названием "Рассвет" и был доставлен на станцию в 2010 году с помощью космического корабля "Шаттл СТС-132". В апреле 2023 года этот резервный радиатор был перенесен на модуль "Наука".

Системы охлаждения МКС используют аммиак для удаления отходящего тепла. Отходящее тепло удаляется через холодные пластины и теплообменники, и для этого требуется циркулирующая аммиачная охлаждающая жидкость. Тепло, нагретое аммиаком, выделяется в космос через радиаторы, такие как тот, на котором произошла утечка на модуле "Наука".

Утечка аммиака на "Науке" стала последней в серии утечек, произошедших на российском оборудовании МКС за последние месяцы. Некоторые из этих инцидентов, возможно, были вызваны ударами микрометеоритов, хотя астрофизик и астроном Джонатан Макдауэлл выразил мнение, что это может свидетельствовать о более системных проблемах.

Один из более серьезных инцидентов произошел в декабре 2022 года на борту космического корабля "Союз МС-22", когда утечка привела к отмене запланированного выхода в открытый космос и трое астронавтов провели на МКС дольше, чем планировалось, из-за этой ситуации.

После этого инцидента Роскосмос принял решение отправить пустой запасной корабль "Союз" МС-23, чтобы вернуть "Союз" МС-22 на Землю для анализа. Экипажи "Союзов" обычно запускаются каждые шесть месяцев, и из-за этой ситуации возникли задержки и изменения в расписании.

Помимо этих утечек, в последние годы возникали и другие инциденты с российским оборудованием МКС. Например, неисправное программное обеспечение на "Науке" в 2021 году также появились сообщения о том, что Роскосмос пытается обвинить в сложившейся ситуации американских астронавтов.

Напряженность между Россией и большинством других партнеров по МКС вспыхнула в феврале 2022 года после специальной военной операции (СВО) России в Украине в том же году. Отношения МКС были нормальными, продолжают подчеркивать представители НАСА, но большинство других космических партнерств между Россией и другими партнерами по МКС были разорваны на фоне СВО. Планируется, что МКС продолжит работу как минимум до 2030 года, хотя Россия пока взяла на себя обязательства только до 2028 года.

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