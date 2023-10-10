В Китае обнаружена руда, содержащая очень ценный редкоземельный элемент

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Китае ученые обнаружили новый тип руды, содержащий редкоземельный элемент с выдающимися сверхпроводящими свойствами. Этот новый минерал, который получил название ниобобаотит, состоит из ниобия, бария, титана, железа и хлорида.

Фото: openverse

Особый интерес вызывает ниобий, светло-серый металл, который в настоящее время используется в основном для укрепления стали без увеличения её веса. По данным Королевского химического общества, ниобий также применяется в производстве других сплавов и находит применение в ускорителях частиц и другом научном оборудовании, так как он обладает сверхпроводящими свойствами при низких температурах.

Это месторождение было обнаружено 3 октября на рудном месторождении Баян Обо в городе Баотоу во Внутренней Монголии. Это уже 17-й новый тип руды, найденный на этом месторождении, и один из 150 новых минералов, обнаруженных в этом регионе, согласно Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

Это открытие может быть важным для Китая, который на данный момент импортирует 95% необходимого ниобия.

"В зависимости от объема и качества этого ниобия, Китай может стать самодостаточным в этой области", — отметил Антонио Х. Кастро Нето, профессор электротехники и компьютерной инженерии Национального университета Сингапура.

Следует отметить, что Бразилия является крупнейшим мировым поставщиком редкоземельных металлов, а на втором месте находится Канада. В США также разрабатывается проект по открытию ниобиевого рудника и предприятия по его переработке на юге Небраски под названием Elk Creek Critical Minerals.

Большой интерес может быть уделен ниобию в будущем, так как исследователи работают над разработкой ниобий-литиевых и ниобий-графеновых батарей, которые могут снизить риск возгорания и обладают быстрой зарядкой и высокой производительностью. Исследователи из Центра перспективных 2D-материалов Национального университета Сингапура в мае сообщили, что ниобий-графеновые батареи могут прослужить до 30 лет и заряжаться полностью за менее чем 10 минут, что в 10 раз дольше и быстрее, чем традиционные литий-ионные батареи.

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