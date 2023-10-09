Футуролог Юсуфов раскрыл, как нейросеть заменит солдат

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Темпы развития нейросетей уже сегодня вызывают удивление и опасения: искусственный интеллект способен создавать музыку, изображения, формулировать осмысленные тексты и проводить глубокий анализ. Многие специалисты обеспокоены вопросом, как этот технологический прорыв повлияет на военную сферу, которая недавно стала особенно актуальной.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Футуролог и основатель компании "MINDSMITH", Руслан Юсуфов, делился своим мнением о том, сможет ли искусственный интеллект заменить военных. По его мнению, это произойдет не в ближайшие десятилетия — это требует времени.

"Любой искусственный интеллект подвержен ошибкам и неправильным выводам. Если использование искусственного интеллекта возможно при фильтрации контента, то в военных операциях, где ставится под угрозу жизнь людей, полагаться исключительно на искусственный интеллект пока что нельзя. Замена военных будет постепенной — сначала искусственный интеллект будет выступать в роли советника, а затем уже как автономная единица", — отметил собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Юсуфов считает, что антропоморфный, то есть человекообразный робот, вероятно, не будет эффективным без высокоразвитого искусственного интеллекта. Военные выполняют важные задачи, такие как контроль территорий, и несмотря на успехи в робототехнике, робот с нейросетью пока далек от того, чтобы быть таким же многофункциональным, как хорошо обученный солдат.

"Существует отдельная проблема, связанная с использованием искусственного интеллекта в военной сфере: в случае ошибки сложно определить виновного в военном преступлении. Неясно, кто несет ответственность: оператор, разработчик или алгоритм", — добавил футуролог.

Эксперт считает, что нейросети будут полезны в предиктивной аналитике на тактическом и стратегическом уровнях. Они смогут управлять стационарными гаубицами, дронами, танками и турелями. Возможно, искусственный интеллект будет использоваться в радиоэлектронной борьбе для поиска частот или оптимального взлома вражеских устройств. Генеративный искусственный интеллект сможет применяться в разработке бронетехники для создания новых моделей или выявления уязвимостей в существующих.

"Уже сегодня искусственный интеллект применяется в рамках гибридной войны: в информационных кампаниях, принятии решений о введении санкций, перехвате и обработке больших данных. Он также используется для поддержки систем наведения, анализа снимков, обнаружения противника и разметки целей. Автономные боевые единицы пока находятся в стадии тестирования", — подытожил Юсуфов.

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