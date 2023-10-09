В Испании обнаружили коллекцию корзин и сандалий, которым больше 9500 лет

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В Испании нашли коллекцию корзин и сандалий в пещере летучих мышей в Гранаде. Она, вероятно, была создана древним мезолитическим обществом охотников-собирателей. Эти артефакты считаются одними из самых древних образцов таких изделий, найденных в южной Европе, как показало новое исследование.

Фото: openverse

В текущем сезоне археологи провели радиоуглеродное датирование артефактов, которые сейчас хранятся в Национальном археологическом музее в Мадриде. Всего было датировано 76 объектов, которые были изначально обнаружены шахтерами, работавшими внутри пещерной системы, известной как "Пещера летучих мышей", в 1800-х годах. Согласно исследованию, опубликованному 27 сентября в журнале Science Advances, эти предметы были созданы из органических материалов, таких как дерево, тростник и эспарто (многолетняя трава, распространённая в Испании).

Исследователи установили, что возраст травяных сандалий составляет 6200 лет, что делает их самыми древними известными обувными изделиями, найденными в этой части Европы. Корзины, также сделанные из травы, оказались ещё старше — им примерно 9500 лет, и они являются первым прямым доказательством того, что охотники-собиратели мезолита или среднего каменного века занимались плетением корзин.

"Самым удивительным открытием был возраст корзин. Это было большим сюрпризом. Ранее считалось, что плетение корзин было характерно для неолита, но теперь мы знаем, что оно было распространено и в мезолите", — сказал Франсиско Мартинес-Севилья, главный автор исследования и преподаватель предыстории в Университете Алькала.

Создание этих корзин требовало сложных навыков, и некоторые из них были украшены сложными геометрическими узорами, окрашенными волокнами и украшениями, выполненными с использованием человеческих волос и пигментов.

"Некоторые корзины также включали кожаные элементы для подвешивания. Это было действительно искусство", — добавил Мартинес-Севилья.

Кроме сандалий и корзин шахтёры также обнаружили человеческие скелеты и инструменты.

"Некоторые тела были мумифицированы, а 13 человек были собраны. Мы надеемся провести дополнительные исследования для определения возраста и пола этих останков с использованием радиоуглеродного датирования в будущем", — сообщил Мартинес-Севилья.

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