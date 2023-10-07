OpenAI разработает собственные процессоры для ИИ

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский IT-гигант OpenAI, известный благодаря созданию одного из самых востребованных продуктов в области нейронных сетей ChatGPT, планирует начать разрабатывать собственные процессоры для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Reuters.

Фото: Openverse

Наличие своей собственной производственной базы является одним из возможных сценариев для преодоления дефицита процессоров, с которым столкнулась компания. Помимо возможности строительства собственных фабрик, OpenAI также рассматривает варианты сближения с ведущими поставщиками, такими как Nvidia, расширение партнерской сети или даже приобретение компании, специализирующейся на производстве микросхем.

Сообщается, что OpenAI склоняется к последнему варианту. Согласно данным СМИ, компания уже определена потенциальную цель для приобретения, но ее название остается в секрете.

Журналисты подчеркивают, что даже если компания решит приобрести чипмейкера, завершение сделки потребует нескольких лет. В это время OpenAI будет вынуждена расширять свои серверные центры с использованием компонентов от Nvidia и AMD.

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