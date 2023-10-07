Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сети вспомнили, как США забирали у Израиля оружие в интересах Украины
Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом
В Белом доме удивились числу протестующих против отправки оружия Украине
В Киеве заявили, что РФ пытается создать в мире образ "хамоватого украинца"
Минкультуры Киргизии выразило мнение о важности передачи культурных наследий СНГ молодому поколению
Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран
Кадыров предложил временно приостановить проведение выборов Президента РФ на время СВО
Певица Ольга Орлова ответила на критику после инцидента с укусом собаки
Звезда "Универа" Мария Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном

OpenAI разработает собственные процессоры для ИИ

1:14
Наука

Американский IT-гигант OpenAI, известный благодаря созданию одного из самых востребованных продуктов в области нейронных сетей ChatGPT, планирует начать разрабатывать собственные процессоры для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Reuters.

OpenAI разработает собственные процессоры для ИИ
Фото: Openverse

Наличие своей собственной производственной базы является одним из возможных сценариев для преодоления дефицита процессоров, с которым столкнулась компания. Помимо возможности строительства собственных фабрик, OpenAI также рассматривает варианты сближения с ведущими поставщиками, такими как Nvidia, расширение партнерской сети или даже приобретение компании, специализирующейся на производстве микросхем.

Сообщается, что OpenAI склоняется к последнему варианту. Согласно данным СМИ, компания уже определена потенциальную цель для приобретения, но ее название остается в секрете.

Журналисты подчеркивают, что даже если компания решит приобрести чипмейкера, завершение сделки потребует нескольких лет. В это время OpenAI будет вынуждена расширять свои серверные центры с использованием компонентов от Nvidia и AMD.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

OpenAI: Эксклюзивный Взгляд На Компанию Изнутри | Где создавался ChatGPT?
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
ВС РФ начали активные действия на Купянском направлении

Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.

Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск
Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Рубикон пройден: Путин обрисовал цели и задачи СВО на Украине
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Зелёных в Германии начали забрасывать камнями
Зелёных в Германии начали забрасывать камнями
Последние материалы
OpenAI разработает собственные процессоры для ИИ
В Сети вспомнили, как США забирали у Израиля оружие в интересах Украины
Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом
В Белом доме удивились числу протестующих против отправки оружия Украине
В Киеве заявили, что РФ пытается создать в мире образ "хамоватого украинца"
Минкультуры Киргизии выразило мнение о важности передачи культурных наследий СНГ молодому поколению
Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран
Кадыров предложил временно приостановить проведение выборов Президента РФ на время СВО
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Певица Ольга Орлова ответила на критику после инцидента с укусом собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников