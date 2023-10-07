OpenAI разработает собственные процессоры для ИИ

Американский IT-гигант OpenAI, известный благодаря созданию одного из самых востребованных продуктов в области нейронных сетей ChatGPT, планирует начать разрабатывать собственные процессоры для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Reuters.
Наличие своей собственной производственной базы является одним из возможных сценариев для преодоления дефицита процессоров, с которым столкнулась компания. Помимо возможности строительства собственных фабрик, OpenAI также рассматривает варианты сближения с ведущими поставщиками, такими как Nvidia, расширение партнерской сети или даже приобретение компании, специализирующейся на производстве микросхем.
Сообщается, что OpenAI склоняется к последнему варианту. Согласно данным СМИ, компания уже определена потенциальную цель для приобретения, но ее название остается в секрете.
Журналисты подчеркивают, что даже если компания решит приобрести чипмейкера, завершение сделки потребует нескольких лет. В это время OpenAI будет вынуждена расширять свои серверные центры с использованием компонентов от Nvidia и AMD.
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