Первый в истории штраф за космический мусор выписан в США

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Федеральная комиссия по связи США (FCC) вынесла провайдеру спутникового телевидения DISH штраф в размере 150 000 долларов за небезопасный вывод со орбиты своего спутника EchoStar-7. Спутник был запущен в 2002 году, и изначально DISH планировала вывести его с орбиты в мае 2022 года. Однако у спутника иссякло топливо, и у компании не осталось другого выбора, кроме как оставить его на расстоянии 178 километров от назначенного для него места захоронения в высоких сферах геостационарной орбиты. В этой области спутники способны оставаться статично над одной точкой Земли.

Фото: openverse

Федеральная комиссия по связи (FCC) наложила штраф в рамках усилий по пресечению безответственной деятельности на орбите Земли.

"В условиях увеличения числа космических операций и ускоряющейся космической экономики, нам необходимо иметь уверенность в том, что операторы соблюдают свои обязательства. Это прорывное решение явно подчеркивает, что Федеральная комиссия по связи обладает мощными средствами правоприменения и может гарантировать соблюдение своих критически важных правил в отношении космического мусора", — отметил в заявлении руководитель исполнительного управления FCC Лояан А. Эгал.

Этот штраф FCC является частью обширных мировых усилий, направленных на решение проблемы космического мусора до тех пор, пока не станет слишком поздно. По оценкам Европейского космического агентства, к настоящему моменту на орбите находится более 36 000 крупных обломков космического мусора.

Более того, количество спутников на орбите продолжает расти с безпрецедентной скоростью. Только компания SpaceX планирует запустить более 40 000 своих широкополосных интернет-спутников Starlink в ближайшие десять лет. Другой провайдер спутникового интернета, OneWeb, планирует создать 4000 спутников, а проект Amazon Kuiper предполагает развертывание группы из 3200 таких космических аппаратов.

Вне США Европейский союз намерен развить свою спутниковую группировку "Инфраструктура устойчивости, взаимосвязи и безопасности" (IRIS²), запустив ее, по возможности, к 2027 году. Китайский проект спутниковой связи Guowang ориентирован на развертывание 13 000 спутников. Все эти спутники, если их не выводить из орбиты безопасно и эффективно, могут создать небезопасные условия в пространстве, окружающем нашу планету.

"Это будет похоже на шоссе между штатами в час пик во время снегопада, когда все движутся слишком быстро, за исключением того, что здесь не будет светофоров и несколько межгосударственных шоссе пересекутся друг с другом", — астрофизик и астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

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