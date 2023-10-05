Китайские ученые нашли загадочный вирус на дне Марианской впадины

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый вирус, который был обнаружен в Марианской впадине, находится на глубине 8 839 метров.

Фото: openverse

Этот вирус, получивший имя vB_HmeY_H4907, был найден в самой низкой точке на дне Тихого океана и опускается на глубину около 11 000 метров.

vB_HmeY_H4907 представляет собой бактериофаг, это форма жизни, которая инфицирует бактерии, а затем использует их клеточные механизмы для размножения себя.

Этот недавно обнаруженный вирус заражает бактерии Halomonas и делает это лизогенно, внедряя свой генетический материал в геном бактерии и размножаясь, не уничтожая хозяина. Это может быть связано с жесткими условиями, в которых эти вирус и бактерии сосуществуют, и поэтому вирус не уничтожает своего хозяина.

Бактерии Halomonas можно обнаружить в разных частях океана, включая дно моря в Антарктике и в окружении глубоководных гидротермальных источников. Проведя генетический анализ vB_HmeY_H4907, исследователи предполагают, что его ареал распространения, вероятно, также широк, как и у бактерий, которые он инфицирует.

Мало известно о вирусах, обитающих в самых глубоких районах океана, известных как хадал-зона, и вновь обнаруженный вирус является только третьим известным вирусом, инфицирующим бактерии Halomonas, обитающие в этих местах.

Бактерии и вирусы, обитающие на таких глубинах, настолько непонятны человеческому иммунитету, что наши иммунные клетки практически не реагируют на них, что делает их практически невидимыми.

Ученые заявляют, что следующим шагом будет поиск более таинственных глубоководных вирусов и изучение малоизвестных способов их взаимодействия с хозяевами.

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Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина? | WAS