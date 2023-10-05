Археологи обнаружили грамматические ошибки на руинах древнего монастыря под Иерусалимом

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В руинах бывшего монастыря, находящихся в 17 километрах к юго-востоку от Иерусалима на Западном берегу, был обнаружен древний текст, датированный примерно 1500 лет назад.

Фото: openverse

Этот текст содержит отрывок из 86-го псалма, который также известен как "Молитва Давида". Он написан на греческом койне, языке, часто используемом в ранних экземплярах Нового Завета, как утверждает команда исследователей. Текст был вырезан на строительном блоке, находившемся на полу монастыря, и на нем изображён крест.

Содержание текста отличается от оригинала, исходя из заявления исследователей. Однако письменный текст содержал грамматические ошибки, указывая на то, что родной язык автора был семитский.

В тексте говорится: "Иисус Христос, сохрани меня, ибо я беден и нищ", что неверно. На самом деле в псалме говорится: "Услышь меня, Господь, и ответь мне, ибо я беден и нуждаюсь. Храни мою жизнь, ибо я верен Тебе", — говорится в заявлении исследователей.

Этот древний монастырь был построен на месте Гиркании и возведен на развалинах 2100-летней крепости, возведённой Хасмонеями — династией еврейских правителей, контролировавших этот регион. В 492 году монастырь был построен и назван Кастеллион, что на древнегреческом языке означает "Маленький замок". Во времена постройки монастыря эта территория входила в состав Византийской империи, охватывая земли от Балкан до Египта. В 635 году этот регион был завоеван Рашидунским халифатом (исламским), однако монастырь продолжал функционировать.

Это первые масштабные научные раскопки в этом монастыре, хотя ранее проводились небольшие археологические исследования. Кроме того, археологи обнаружили золотое кольцо с бирюзовым камнем, диаметр которого немного больше 1 сантиметра. Вероятно, оно принадлежало ребенку. На кольце выгравирована арабская надпись "Машаллах", что переводится как "так пожелал Бог". Стиль письма указывает на то, что надпись была сделана около 1300 лет назад. Пока неизвестно, кто именно носил это кольцо.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Иерусалим история древнейшего города за 9 минут