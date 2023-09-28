Учёные воспроизвели "самый страшный в мире звук" ацтекского свистка смерти

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Устрашающий звук "ацтекского свистка смерти", который напоминает крики умирающей женщины, воссоздали учёные. Они создали свисток на основе оригинала в форме черепа, найденного вместе со скелетом мужчины в Мексике в конце 1990-х годов. Об этом сообщает "Ридус".

Фото: pixabey.com

Происхождение "самого страшного звука в мире", которым племя ацтеков стращало своих врагов, учёные исследуют уже давно. Но есть версия, что "свисток смерти" использовался во время жертвоприношения.

Экспертам недавно удалось воссоздать звук ацтекского свистка с помощью 3D-принтера и записать его на камеру.

Артефакт представляет собой свисток, изготовленный в форме человеческого черепа. Оригинал инструмента имитирует строение человеческой гортани, за счёт этого звук получается настолько жутким.

Как доказали учёные, "леденящее кровь" изобретение исчезнувшей цивилизации слышало не одно поколение ацтеков.

Ранее американские учёные нашли доказательства, опровергающие теорию относительности Эйнштейна.

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