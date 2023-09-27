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Американские учёные нашли доказательства, опровергающие теорию относительности Эйнштейна

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Наука

Большие космические структуры на самом деле растут медленнее, чем это предполагается общей теорией относительности. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета (США). Результаты работы опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.

Американские учёные нашли доказательства, опровергающие теорию относительности Эйнштейна
Фото: Openverse

Астрофизики заявили, что такие структуры, как скопления галактик, растут медленнее в результате воздействия тёмной энергии, которая, ускоряет расширение Вселенной. При этом подавление скорости роста больших космических структур со временем становится более заметным.

Опровергать теорию относительности учёные не берутся, однако они допустили, что её отдельные положения могут нуждаться в дополнительном пересмотре и добавлении к стандартной модели физики.

Ранее канадские учёные назвали надёжным признаком преждевременной смерти СТБ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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