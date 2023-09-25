FE: Учёные из Сингапура выявили способ превратить тараканов в киборгов

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Наньянского технологического университета в Сингапуре добились прорыва в создании тараканов-киборгов, не причиняя вреда насекомым, сообщает журнал Flexible Electronics.

Фото: openverse

Предыдущие эксперименты с участием тараканов-киборгов часто требовали прикрепления электродов непосредственно к нервной системе насекомого, что, к сожалению, сокращало продолжительность их жизни.

В рамках этого инновационного подхода ученые прикрепили золотые и пластиковые втулки к усикам таракана, которые затем были соединены проводами с небольшим рюкзаком, расположенным на спине насекомого. Эти втулки передают слабые импульсы на усики таракана, эффективно побуждая их поворачивать влево или вправо. Кроме того, эксперты прикрепили электрод к желудку таракана, что позволило точно контролировать его скорость — заставляя его бегать быстрее или медленнее в ответ на стимуляцию.

Результатом этого исследования стал радиоуправляемый таракан-киборг, который успешно прошел лабиринт и преодолел полосу препятствий. Этот эксперимент продемонстрировал, что стимуляция может быть использована для точного управления движениями насекомого, что ознаменовало значительный прогресс в области технологии создания насекомых-киборгов.

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