В настоящее время исследователи предвещают наступление "новой эры" открытий с запуском самого мощного в мире рентгеновского лазера.
Речь идет о Linac Coherent Light Source (LCLS) II, способном генерировать миллион рентгеновских всплесков в секунду. Эта мощность превосходит мощность оригинального лазера LCLS в 8000 раз, создавая практически непрерывный поток интенсивно энергичного света, который теперь в 10 000 раз ярче, чем у его предшественника.
Это позволяет фиксировать процессы на атомном уровне с беспрецедентной детализацией, что может привести к открытию ранее ненаблюдаемых явлений.
Источник когерентного излучения Linac II расположен в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (Калифорния) и управляется Стэнфордским университетом по заказу Министерства энергетики США. Объявление о его "первом свете" произошло после более чем десятилетней разработки и инвестиций, превышающих один миллиард долларов.
LCLS-II относится к категории рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFELs). В этом типе технологий свободные электроны разгоняются до скоростей, близких к световым, генерируя исключительно яркие и быстрые всплески света на ультракоротких длинах волн. Этот процесс сродни вспышке фотоаппарата, работающей со скоростью, намного превышающей человеческое восприятие.
В мире существует всего несколько XFEL, и они уже сыграли решающую роль в углублении нашего понимания таких явлений, как космическая погода и процесс фотосинтеза. Благодаря расширенным возможностям LCLS-II мы можем совершить еще больше революционных открытий.
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