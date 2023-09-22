Учёные объявили начало "новой эры": в США запущен самый мощных лазер в мире

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В настоящее время исследователи предвещают наступление "новой эры" открытий с запуском самого мощного в мире рентгеновского лазера.

Фото: flickr

Речь идет о Linac Coherent Light Source (LCLS) II, способном генерировать миллион рентгеновских всплесков в секунду. Эта мощность превосходит мощность оригинального лазера LCLS в 8000 раз, создавая практически непрерывный поток интенсивно энергичного света, который теперь в 10 000 раз ярче, чем у его предшественника.

Это позволяет фиксировать процессы на атомном уровне с беспрецедентной детализацией, что может привести к открытию ранее ненаблюдаемых явлений.

Источник когерентного излучения Linac II расположен в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (Калифорния) и управляется Стэнфордским университетом по заказу Министерства энергетики США. Объявление о его "первом свете" произошло после более чем десятилетней разработки и инвестиций, превышающих один миллиард долларов.

LCLS-II относится к категории рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFELs). В этом типе технологий свободные электроны разгоняются до скоростей, близких к световым, генерируя исключительно яркие и быстрые всплески света на ультракоротких длинах волн. Этот процесс сродни вспышке фотоаппарата, работающей со скоростью, намного превышающей человеческое восприятие.

В мире существует всего несколько XFEL, и они уже сыграли решающую роль в углублении нашего понимания таких явлений, как космическая погода и процесс фотосинтеза. Благодаря расширенным возможностям LCLS-II мы можем совершить еще больше революционных открытий.

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Для чего нужны рентгеновские лазеры?